МОЗ оновило перелік "червоних" країн – до нього увійшли Британія та Німеччина

Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон із урахуванням показників кількості активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Цього тижня до "червоних" країн віднесли Британію та Німеччину.

Всього "червоних" для українців налічують 45 країн. Серед них Грузія, Чорногорія, Словаччина, Португалія, Молдова, Румунія, США.

"Позеленіли" Італія та Йорданія.

Кількість "червоних" країн зменшилася – минулого тижня їх було 47.

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

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