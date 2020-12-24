Минздрав обновил перечень "красных" стран – в него вошли Великобритания и Германия

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 000 населения.

Источник: сайт Минздрава

Детали: На этой неделе к "красным" странам отнесли Великобританию и Германию.

Всего "красных" для украинцев насчитывают 45 стран. Среди них Грузия, Черногория, Словакия, Португалия, Молдова, Румыния, США.

"Позеленела" Италия и Иордания.

Количество "красных" стран уменьшилось - на прошлой неделе их было 47.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По прибытию из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

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