Минздрав обновил перечень "красных" стран – в него вошли Великобритания и Германия
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 000 населения.
Источник: сайт Минздрава
Детали: На этой неделе к "красным" странам отнесли Великобританию и Германию.
Всего "красных" для украинцев насчитывают 45 стран. Среди них Грузия, Черногория, Словакия, Португалия, Молдова, Румыния, США.
"Позеленела" Италия и Иордания.
Количество "красных" стран уменьшилось - на прошлой неделе их было 47.
В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.
По прибытию из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.
Читайте также: Новая угроза или паника без содержания: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру
Предыстория:
- 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказе от послаблений на Рождество из-за обнаружениянового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
- С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.
- Хотя Джонсон и эксперты убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большого риска осложнений и смертей, правительство решило прибегнуть к решительным мерам.