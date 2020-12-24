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Минздрав обновил перечень "красных" стран – в него вошли Великобритания и Германия

Четверг, 24 декабря 2020, 17:42

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 000 населения.

Источник: сайт Минздрава

Детали: На этой неделе к "красным" странам отнесли Великобританию и Германию.

Всего "красных" для украинцев насчитывают 45 стран. Среди них Грузия, Черногория, Словакия, Португалия, Молдова, Румыния, США.

"Позеленела" Италия и Иордания.

Количество "красных" стран уменьшилось - на прошлой неделе их было 47.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По прибытию из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

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Предыстория

  • 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказе от послаблений на Рождество из-за обнаружениянового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
  • С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.
  • Хотя Джонсон и эксперты убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большого риска осложнений и смертей, правительство решило прибегнуть к решительным мерам.

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирускарантин


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