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Україна блокуватиме будівництво установки для опріснення води в Криму – МЗС

П'ятниця, 25 грудня 2020, 00:55
Україна блокуватиме будівництво установки для опріснення води в Криму – МЗС

Україна буде використовувати всі можливі засоби для блокування будівництва установки для опріснення води в окупованому Росією Криму. 

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Була заява незаконної окупаційної "влади" Криму по залученню великої міжнародної компанії для реалізації технології опріснення води. Ми обов'язково знайдемо цю компанію і будемо їй заважати реалізувати цей проект".

Деталі: Так звана "влада" окупованого півострову раніше заявила, що в наступному році почне будівництво відповідної установки. 

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Нагадаємо: 

  • У квітні в систему водопостачання Сімферополя нібито почне надходити прісна вода з водозабору, який окупанти планують наповнити за допомогою додаткових свердловин, незважаючи на те, що викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення ґрунтів.

Українська правда

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Теми: Кримвода
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