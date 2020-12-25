Україна блокуватиме будівництво установки для опріснення води в Криму – МЗС

Україна буде використовувати всі можливі засоби для блокування будівництва установки для опріснення води в окупованому Росією Криму.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Була заява незаконної окупаційної "влади" Криму по залученню великої міжнародної компанії для реалізації технології опріснення води. Ми обов'язково знайдемо цю компанію і будемо їй заважати реалізувати цей проект".

Деталі: Так звана "влада" окупованого півострову раніше заявила, що в наступному році почне будівництво відповідної установки.

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