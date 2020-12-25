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Украина будет блокировать строительство установки для опреснения воды в Крыму – МИД

Пятница, 25 декабря 2020, 01:55

Украина будет использовать все возможные пути для блокировки строительства установки для опреснения воды в оккупированном Россией Крыму.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Было заявление незаконной оккупационной "власти" Крыма по привлечению крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект".

Детали: Так называемая "власть" оккупированного полуострова ранее заявила, что в следующем году начнет строительство соответствующей установки.

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Напомним: 

  • С апреля в систему водоснабжения Симферополя якобы начнет поступать пресная вода из водозабора, который оккупанты планируют наполнить с помощью дополнительных скважин, несмотря на то, что выкачивание воды из подземных источников уже привело к засолению почв.

Темы: Крымвода


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