Пандемія: США, Бразилія та Велика Британія зафіксували найбільше хворих за добу

За минулу добу найбільше випадків коронавірусу зареєстрували у США, Бразилії та Великій Британії – майже 300 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Загалом за вказаний період у світі підтвердили 665 тисяч випадків захворювання.

Зокрема, в США виявили більше 192 тисяч, у Бразилії – майже 59 тисяч, у Великій Британії – близько 39 тисяч. Також значну кількість хворих зафіксували у Росії, Німеччині, Індії та Франції.

Україна за кількістю нових хворих опинилась на 16 позиції, за кількістю смертей – на 14 місці. За минулу добу від ускладнень коронавірусу загинули 11 718 хворих.

Пандемія вже забрала життя 1 мільйона 748 тисяч осіб, вилікувались – більше 56 мільйонів, наразі хворіють – майже 22 мільйони.

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