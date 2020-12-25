Пандемія: США, Бразилія та Велика Британія зафіксували найбільше хворих за добу
За минулу добу найбільше випадків коронавірусу зареєстрували у США, Бразилії та Великій Британії – майже 300 тисяч.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Загалом за вказаний період у світі підтвердили 665 тисяч випадків захворювання.
Зокрема, в США виявили більше 192 тисяч, у Бразилії – майже 59 тисяч, у Великій Британії – близько 39 тисяч. Також значну кількість хворих зафіксували у Росії, Німеччині, Індії та Франції.
Україна за кількістю нових хворих опинилась на 16 позиції, за кількістю смертей – на 14 місці. За минулу добу від ускладнень коронавірусу загинули 11 718 хворих.
Пандемія вже забрала життя 1 мільйона 748 тисяч осіб, вилікувались – більше 56 мільйонів, наразі хворіють – майже 22 мільйони.
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Нагадаємо:
- 23 грудня в Україні діагностували 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали 15 775 осіб,у лікарні потрапив 2 721 хворий, померли 223 пацієнти.