Пандемия: США, Бразилия и Британия зафиксировали больше всего больных за сутки
За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в США, Бразилии и Великобритании – почти 300 000.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Всего за указанный период в мире подтвердили 665 тысяч случаев заболевания.
В частности, в США обнаружили более 192 тысяч, в Бразилии – почти 59 тысяч, в Великобритании – около 39 тысяч. Также значительное количество больных зафиксировали в России, Германии, Индии и Франции.
Украина по количеству новых больных оказалась на 16 позиции, по количеству смертей – на 14 месте.
За минувшие сутки от осложнений коронавируса погибли 11 718 больных.
Пандемия уже унесла жизни 1 миллиона 748 000 человек, вылечились - более 56 миллионов, пока болеют – почти 22 миллиона.
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Напомним:
- 23 декабря в Украине диагностировали 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели 15 775 человек, в больницы попал 2 721 больной, умерли 223 пациента.