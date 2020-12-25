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Пандемия: США, Бразилия и Британия зафиксировали больше всего больных за сутки

Пятница, 25 декабря 2020, 02:49
Пандемия: США, Бразилия и Британия зафиксировали больше всего больных за сутки

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в США, Бразилии и Великобритании – почти 300 000.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Всего за указанный период в мире подтвердили 665 тысяч случаев заболевания.

В частности, в США обнаружили более 192 тысяч, в Бразилии – почти 59 тысяч, в Великобритании – около 39 тысяч. Также значительное количество больных зафиксировали в России, Германии, Индии и Франции.

Украина по количеству новых больных оказалась на 16 позиции, по количеству смертей – на 14 месте.

За минувшие сутки от осложнений коронавируса погибли 11 718 больных. 

 

Пандемия уже унесла жизни 1 миллиона 748 000 человек, вылечились - более 56 миллионов, пока болеют – почти 22 миллиона.

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Напомним: 

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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