Двоє військових отримали поранення – ООС

24 грудня збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню та поранили двох українських військових.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Неподалік Водяного, на різних напрямках, ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї".

Деталі: Під час обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки. Обом захисникам надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь", – запевнили у штабі.

Від початку поточної доби, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.