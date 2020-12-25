Двое военных получили ранения – ООС

24 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Неподалеку Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия".

Детали: Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве неподалеку Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь и оперативно доставлены в лечебные учреждения.

"По многочисленным обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ", – заверили в штабе.

С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.