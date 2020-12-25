Коронавірус в Україні: 11 тисяч нових випадків, 15 тисяч одужань

В Україні за минулу добу, 24 грудня, було зафіксовано 11 035 нових випадків COVID-19, 186 летальних випадків і 15 337 одужань.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За добу було госпіталізовано 2 739 осіб.

Здійснено 58 874 тестувань (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Серед нових хворих – 484 дитини та 388 медпрацівників.

Що передувало: 23 грудня в Україні діагностували 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали 15 775 осіб,у лікарні потрапив 2 721 хворий, померли 223 пацієнти.

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