Коронавирус в Украине: 11 тысяч новых случаев, 15 тысяч выздоровлений

В Украине за минувшие сутки, 24 декабря, было зафиксировано 11 035 новых случаев COVID-19, 186 летальных случаев и 15 337 выздоровлений.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За сутки были госпитализированы 2739 человек.

Осуществлено 58874 тестирований (в частности методом ПЦР - 37873, методом ИФА - 21001).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Среди новых заболевших – 484 ребенка и 388 медработников.

Что предшествовало: 23 декабря в Украине диагностировали 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели 15 775 человек, в больницы попал 2 721 больной, умерли 223 пациента.

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