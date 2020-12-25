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ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу через коронавірус

П'ятниця, 25 грудня 2020, 10:52

ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу U-17 та U-20 у 2021 році через пандемію COVID-19.

Джерело: офіційний сайт ФІФА

Деталі: Турнір U-17 мав пройти в Перу, U-20 – в Індонезії. Вони відбудуться 2023 року.

Дослівно: "Через пандемію COVID-19 Бюро Ради ФІФА вирішило скасувати змагання 2021 року чоловічих чемпіонатів світу з футболу U-20 та U-17 і призначити відповідно Індонезію та Перу, які мали приймати турніри у 2021 році, господарями змагань 2023 року".

Довідка: Молодіжна збірна України є дійсним чемпіоном світу U-20.

15 червня 2019 року у фінальному матчі в польському місті Лодзь українці перемогли команду Південної Кореї з рахунком 3:1.

Українська правда
Теми: футболкоронавірус


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