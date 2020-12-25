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ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира из-за коронавируса

Пятница, 25 декабря 2020, 10:52

ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира U-17 и U-20 в 2021 году из-за пандемии COVID-19.

Источник: официальный сайт ФИФА

Детали: Турнир U-17 должен был пройти в Перу, U-20 – в Индонезии. Они состоятся в 2023 году.

Дословно: "Из-за пандемии COVID-19 Бюро Совета ФИФА решило отменить соревнования 2021 года мужских чемпионатов мира по футболу U-20 и U-17 и назначить соответственно Индонезию и Перу, которые должны были принимать турниры в 2021 году, хозяевами соревнований 2023 года".

Справка: Молодежная сборная Украины является действительным чемпионом мира U-20.

15 июня 2019 года в финальном матче в польском городе Лодзь украинцы победили команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Украинская правда
Темы: футболкоронавирус


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