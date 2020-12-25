У Порошенка відповіли Зеленському щодо посадок

У партії "Європейська солідарність" вважають слова президента Володимира Зеленського щодо експрезидента Петра Порошенка в інтерв'ю "Фокусу" свідченням того, що він є безпосереднім замовником політичного переслідування п'ятого президента.

Джерело: "Європейська солідарність"

Дослівно: "Інтерв'ю Зеленського і його нав'язливі фантазії щодо Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування п'ятого президента і лідера української проєвропейської опозиції".

"Згідно опитувань різних компаній, Зеленського визнали розчаруванням року, і він так і не зрозумів, що люди чекають від нього не помсти опоненту, а кінця епохи бідності. Не "Великого крадівництва", а порятунку від коронавірусу. Не переїзду на державну дачу, а обіцяних вчителям зарплат у 4000 доларів.

Зеленський стверджує, що відсторонив одного з керівників свого офісу Татарова, але сам Татаров це заперечив.

Зеленський говорить, що не впливає на прокуратуру, але за три години до суду над Татаровим прокуратура Зеленського передає справу заступника офісу Зеленського менеджеру Зеленського і за сумісництвом голові СБУ. Так, так, у Зеленського "немає корупції": справу Юрченка замнули, Холодова – забули, а пограбування держави Коломойським – взагалі табу".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що людям не цікаві посадки злочинців, оскільки "всі чекають, коли посадять Порошенка".