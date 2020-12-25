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Зеленський: Всі чекають, коли посадять Порошенка

П'ятниця, 25 грудня 2020, 11:22
фото Павла Гриценка, Фокус

Президент Володимир Зеленський вважає, що за генпрокурора Ірини Венедіктової "бандитів спіймали більше", однак людям це не цікаво.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю "Фокусу"

Пряма мова: "Так, вона (Венедіктова – ред.) повинна прийти з результатами. Вона зараз показує, що бандитів спіймали більше. Нещодавно вони дійсно закрили відомих "скрутчиків" ПДВ, які "скручували" 20 млрд грн. Це дійсно історична подія. Але про це не говорять наче про Єрмака [Андрія Єрмака, главу ОП], тому не дуже цікаво".

На питання, чи не питав він у Венедіктової про справу щодо експрезидента Петра Порошенка, Зеленський сказав: "Я не маю права їй так говорити. Вона сама знає, що повинна всіх злодіїв посадити. Це її завдання. Хоча зрозумійте, що у неї немає всіх можливостей. Все попереду, все обов'язково буде".

"Ще є авіакатастрофа нашого військового літака Ан-26 на Харківщині. Всі думали, що ніхто не буде покараний, але всіх покарають. Є три підозри військовопосадовцям, які входять до топ військових країни. Триває слідство. Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка".

Що передувало: У вересні адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявляв, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ.

Знати більше: Суд над Порошенком. Розбираємо деталі справи

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийВенедіктоваПорошенко


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