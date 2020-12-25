У Порошенко ответили Зеленскому насчет посадок

В партии "Европейская солидарность" считают слова президента Владимира Зеленского об экс-президенте Петре Порошенко в интервью "Фокусу" свидетельством того, что он является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента.

Источник: "Европейская солидарность"

Дословно: "Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии в отношении Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции".

"Согласно опросам различных компаний, Зеленского признали разочарованием года, и он так и не понял, что люди ждут от него не мести оппоненту, а конца эпохи бедности. Не "Большого крадивництва", а спасения от коронавируса. Не переезда на государственную дачу, а обещанных учителям зарплат в 4000 долларов.

Зеленский утверждает, что отстранил одного из руководителей своего офиса Татарова, но сам Татаров это опроверг.

Зеленский говорит, что не влияет на прокуратуру, но за 3 часа до суда над Татаровым прокуратура Зеленского передает дело заместителя офиса Зеленского менеджеру Зеленского и по совместительству председателю СБУ. Да, да, у Зеленского "нет коррупции": дело Юрченко замяли, Холодова – забыли, а ограбление государства Коломойским – вообще табу".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус" заявил, что людям не интересны посадки преступников, поскольку "все ждут, когда посадят Порошенко".