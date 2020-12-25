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У Держдумі РФ вирішили, що Україна ненавидить жителів Криму

П'ятниця, 25 грудня 2020, 12:02
У Держдумі РФ вирішили, що Україна ненавидить жителів Криму
duma.gov.ru

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вважає, що заява глави МЗС України Дмитра Кулеби про прагнення України перешкодити реалізації проєкту з опріснення води в Криму говорить лише про ненависть до жителів півострова.

Джерело: Володін у п'ятницю в коментарі журналістам, пише ТАСС

Пряма мова: "Таке ставлення до людей Україна демонструвала в Криму завжди. Припинивши раніше доступ прісної води по каналу, тепер вони хочуть докласти зусиль, щоб позбавити людей води взагалі".

"Це ж треба так ненавидіти людей!".

"Свого часу вони говорили, що і Кримський міст не буде побудований і туристів у Криму не буде. Їх черговій ілюзії також належить розвіятися".

Що передувало: У вівторок глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про плани щодо створення опріснювальних установок для ліквідації дефіциту води на півострові.

У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде використовувати всі можливі засоби для блокування будівництва установки для опріснення води в окупованому Росією Криму.

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

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"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримМЗСКулеба Дмитро
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