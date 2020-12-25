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В Госдуме РФ решили, что Украина ненавидит жителей Крыма

Пятница, 25 декабря 2020, 12:02
В Госдуме РФ решили, что Украина ненавидит жителей Крыма
duma.gov.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о стремлении Украины помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму говорит лишь о ненависти к жителям полуострова.

Источник: Володин в пятницу в комментарии журналистам, пишет ТАСС

Прямая речь: "Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще".

"Это же надо так ненавидеть людей!".

"В свое время они говорили, что и Крымский мост не будет построен и туристов в Крыму не будет. Их очередной иллюзии также предстоит развеяться".

Что предшествовало: Во вторник глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах по созданию опреснительных установок для ликвидации дефицита воды на полуострове.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет использовать все возможные пути для блокировки строительства установки для опреснения воды в оккупированном Россией Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрымМИДКулеба Дмитрий
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