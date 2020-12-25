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Разумков: Підстав для дострокових виборів немає, але треба бути готовими

П'ятниця, 25 грудня 2020, 14:15
Разумков: Підстав для дострокових виборів немає, але треба бути готовими

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що підстав для дострокових парламентських виборів в Україні немає.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє сайт ВР

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про роботу парламенту, то сьогодні він працює. Ви бачите і кількість законів, які ми розглядаємо, і кількість народних депутатів, які безпосередньо беруть участь у роботі Верховної Ради України, як в залі, так і за її межами, і багато інших речей. Вони доводять, що сьогодні парламент є дієздатним".

Деталі: Разумков також висловив сподівання, що й надалі причин для дострокових парламентських виборів не з'явиться.

Утім, за словами Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти в рамках закону.

Пряма мова: "Будь-яка політична сила завжди повинна бути готова до виборів".

Теми: Разумков ДмитроВерховна Радавибори
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