Разумков: Оснований для досрочных выборов нет, но надо быть готовыми

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов в Украине нет.

Источник: Разумков в эфире телеканала "112 Украина", сообщает сайт ВР

Прямая речь: "Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за ее пределами и много других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным".

Детали: Разумков также выразил надежду, что и в дальнейшем причин для досрочных парламентских выборов не появится.

Впрочем, по словам Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона.

Прямая речь: "Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам".