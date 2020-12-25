Збройні формування РФ обстріляли село на Донбасі

У п'ятницю, 25 грудня, окупанти здійснили мінометний обстріл села у Донецькій області.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм.

Одна із мін влучила у подвір’я місцевих жителів".

Деталі: Як зазначили у штабі, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.

Загалом 25 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

У штабі ООС додали, що на обстріли окупантів українські військовослужбовці надали адекватну відповідь. При цьому бойових втрат у п'ятницю серед особового складу Об’єднаних сил немає.