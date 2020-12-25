Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вооруженные формирования РФ обстреляли село на Донбассе

Пятница, 25 декабря 2020, 22:12

В пятницу, 25 декабря, оккупанты совершили минометный обстрел села в Донецкой области.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм.

Одна из мин попала во двор местных жителей".

Детали: Как отметили в штабе, в результате преступных действий российско-оккупационных войск, никто из мирных жителей не пострадал.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Сьогодні, 25 грудня, збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 25 грудня 2020 р.

25 декабря в районе проведения операции Объединенных сил всего было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В штабе ООС добавили, что на обстрелы оккупантов украинские военнослужащие дали адекватный ответ. При этом боевых потерь в пятницу среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Российских военных, которые служат в Крыму, запугивают - росСМИ

Дело Татарова: ВС считает, что изменение подследственности не подлежит обжалованию

Лукашенко заявил о ввозе в Беларусь "тонн оружия" из Украины

Украина хочет получить вакцину от COVID-19 вне очереди – Радуцкий

фотоНа автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано

Зеленский о КС: дети Януковича, племянники Порошенко, родственники Тимошенко

Все новости...
война
Москитный флот медийных проектов: наш рецепт победы в информационной войне
Раненым в зоне ООС бойцам Сухопутных войск выплатили по 3-5 тысяч
На Донбассе ранили еще одного военного ВСУ
Последние новости
22:12
фото, видеоВооруженные формирования РФ обстреляли село на Донбассе
21:36
Дело Татарова: НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой
21:14
Российских военных, которые служат в Крыму, запугивают - росСМИ
20:41
Зеленский подписал закон о госбюджете-2021
20:38
"В это Рождество многим нужны просто объятия": Елизавета ІІ обратилась к нации
19:27
Армения с 31 декабря запретит импорт турецких товаров из всех стран
19:03
видеоДипломаты, военные США и столичные полицейские поют "Щедрик" в честь праздников
18:52
Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными — Укравтодор
18:41
Дело Татарова: ВС считает, что изменение подследственности не подлежит обжалованию
18:03
НБУ выдал двум банкам 5 миллиардов короткого рефинанса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!