Вооруженные формирования РФ обстреляли село на Донбассе
В пятницу, 25 декабря, оккупанты совершили минометный обстрел села в Донецкой области.
Источник: штаб ООС в Facebook
Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм.
Одна из мин попала во двор местных жителей".
Детали: Как отметили в штабе, в результате преступных действий российско-оккупационных войск, никто из мирных жителей не пострадал.
О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.
Сьогодні, 25 грудня, збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 25 грудня 2020 р.
25 декабря в районе проведения операции Объединенных сил всего было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
В штабе ООС добавили, что на обстрелы оккупантов украинские военнослужащие дали адекватный ответ. При этом боевых потерь в пятницу среди личного состава Объединенных сил нет.