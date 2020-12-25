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Вооруженные формирования РФ обстреляли село на Донбассе

Пятница, 25 декабря 2020, 21:12
Вооруженные формирования РФ обстреляли село на Донбассе

В пятницу, 25 декабря, оккупанты совершили минометный обстрел села в Донецкой области.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм.

Одна из мин попала во двор местных жителей".

Детали: Как отметили в штабе, в результате преступных действий российско-оккупационных войск, никто из мирных жителей не пострадал.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Сьогодні, 25 грудня, збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 25 грудня 2020 р.

25 декабря в районе проведения операции Объединенных сил всего было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В штабе ООС добавили, что на обстрелы оккупантов украинские военнослужащие дали адекватный ответ. При этом боевых потерь в пятницу среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассООС
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