Вооруженные формирования РФ обстреляли село на Донбассе

В пятницу, 25 декабря, оккупанты совершили минометный обстрел села в Донецкой области.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм.

Одна из мин попала во двор местных жителей".

Детали: Как отметили в штабе, в результате преступных действий российско-оккупационных войск, никто из мирных жителей не пострадал.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

25 декабря в районе проведения операции Объединенных сил всего было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В штабе ООС добавили, что на обстрелы оккупантов украинские военнослужащие дали адекватный ответ. При этом боевых потерь в пятницу среди личного состава Объединенных сил нет.