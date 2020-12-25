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Київ відреагував на заяви Лукашенка про "зброю з України"

П'ятниця, 25 грудня 2020, 23:29

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що мантра про "зброю з України" чітко вписується в політику Олександра Лукашенка із залякування білоруського народу.

Джерело: коментар Ніколенка агентству Інтерфакс-Україна

Деталі: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю сказав, що в країну з України нібито завозиться велика кількість зброї.

В МЗС назвали такі слова Лукашенка інсинуаціями.

Пряма мова Ніколенка: "Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про "зброю з України", чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі. Засуджуємо тероризм у будь-яких його проявах".

Нагадаємо: Заяву про "тонни зброї" з України Олександр Лукашенко зробив коментуючи затримання екс-політв'язня Миколи Автуховича. За словами самопроголошеного президента Білорусі, група Автуховича нібито ввозила зброю з території України та начебто планувала теракти.

Теми: ЛукашенкозброяМЗСУкраїна


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