Киев отреагировал на заявления Лукашенко об "оружии из Украины"

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что мантра про "оружие из Украины" четко вписывается в политику Александра Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Источник: комментарий Николенко агентству Интерфакс-Украина

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу сказал, что в страну из Украины якобы завозится большое количество оружия.

В МИД Украины назвали такие слова Лукашенко инсинуациями.

Прямая речь Николенко: "Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра про "оружие из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях".

Напомним: Заявление о "тоннах оружия" из Украины Александр Лукашенко сделал, комментируя задержание экс-политзаключенного Николая Автуховича. По словам самопровозглашенного президента Беларуси, группа Автуховича якобы ввозила оружие с территории Украины и планировала теракт.