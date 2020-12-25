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Лукашенко заявив про ввезення у Білорусь "тонн зброї" з України

П'ятниця, 25 грудня 2020, 17:32
Фото: ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю заявив, що в країну з України нібито завозиться велика кількість зброї.

Джерело: БелТА

Деталі: Лукашенко назвав білоруського екс-політв'язня Миколу Автуховича організатором "терористичної групи", влада звинувачує його у вибухах і підпалі. Увечері 8 грудня Автуховича та ще кількох людей затримали білоруські силовики.

Лукашенко, коментуючи затримання Автуховича, звинуватив його в підготовці терактів "по всій країні" і завезенні зброї через територію України.

Як пише TUT.BY, друзі і знайомі не вірять у причетність Автуховича до злочинів, які йому інкримінує влада.

Пряма мова Лукашенка: "Нещодавно ми затримали групу Автуховича. Мерзотники останні. Зараз ми всі їх канали розкрили. Вони везли тоннами зброю через Україну.

Звідти надсилають нам (зброю - УП). Через Україну, через Польщу, Литву зараз дуже складно - кордон закрили наглухо. І з Україною зараз закрили вже, миша не прлізе. Через Росію іноді проникають, у нас кордону немає. Але вже не те. Ми це питання тримаємо жорстко на контролі".

Довідка: Микола Автухович - білоруський підприємець і демократичний активіст. Служив у Афганістані, звільнився з армії у 1991 році і став займатися бізнесом. На початку 2000-х заснував популярну в Білорусі службу таксі. Відбув два тюремні терміни, правозахисники визнали Автуховича політв'язням, засудженим за активну громадську діяльність та боротьбу з корупцією. Правозахисна організація "Міжнародна амністія" називала бізнесмена і активіста в'язнем совісті.

Микола Автухович
Микола Автухович

Нагадаємо: У листопаді Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти режиму Александра Лукашенка.

Теми: ЛукашенкозброяУкраїнаБілорусь


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