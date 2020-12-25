Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявив про ввезення у Білорусь "тонн зброї" з України

П'ятниця, 25 грудня 2020, 16:32
Лукашенко заявив про ввезення у Білорусь тонн зброї з України
Фото: ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю заявив, що в країну з України нібито завозиться велика кількість зброї.

Джерело: БелТА

Деталі: Лукашенко назвав білоруського екс-політв'язня Миколу Автуховича організатором "терористичної групи", влада звинувачує його у вибухах і підпалі. Увечері 8 грудня Автуховича та ще кількох людей затримали білоруські силовики.

Лукашенко, коментуючи затримання Автуховича, звинуватив його в підготовці терактів "по всій країні" і завезенні зброї через територію України.

Як пише TUT.BY, друзі і знайомі не вірять у причетність Автуховича до злочинів, які йому інкримінує влада.

Пряма мова Лукашенка: "Нещодавно ми затримали групу Автуховича. Мерзотники останні. Зараз ми всі їх канали розкрили. Вони везли тоннами зброю через Україну.

Звідти надсилають нам (зброю - УП). Через Україну, через Польщу, Литву зараз дуже складно - кордон закрили наглухо. І з Україною зараз закрили вже, миша не прлізе. Через Росію іноді проникають, у нас кордону немає. Але вже не те. Ми це питання тримаємо жорстко на контролі".

Реакція України: У свою чергу, в українському МЗС назвали такі припущення Лукашенка інсинуаціями.

Довідка: Микола Автухович - білоруський підприємець і демократичний активіст. Служив у Афганістані, звільнився з армії у 1991 році і став займатися бізнесом. На початку 2000-х заснував популярну в Білорусі службу таксі. Відбув два тюремні терміни, правозахисники визнали Автуховича політв'язням, засудженим за активну громадську діяльність та боротьбу з корупцією. Правозахисна організація "Міжнародна амністія" називала бізнесмена і активіста в'язнем совісті.

Микола Автухович
Микола Автухович

Нагадаємо: У листопаді Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти режиму Александра Лукашенка.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкозброяУкраїнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: