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Влучили у ТРЦ: у Росії військові випадково вистрілили з гармати

П'ятниця, 25 грудня 2020, 22:58
Влучили у ТРЦ: у Росії військові випадково вистрілили з гармати

Військовослужбовець російської армії 24 грудня випадково вистрілив з 30-мм гармати під час обслуговування техніки та озброєння в парку бойових машин. Один зі снарядів влучив у псковський торговий центр Fjord Plaza.

Джерело: РБК

Деталі: У командуванні псковського гарнізону пояснили, що інцидент з "випадковим пострілом з гармати" в одній з псковських військових частин стався "при обслуговуванні техніки і озброєння" в парку бойових машин. Там додали, що разом з правоохоронними органами встановлюють обставини події.

Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Дослівно: "Стався мимовільний постріл з 30-мм гармати".

Доповнено: За даними російських телевізійників, 24 грудня єфрейтор армії РФ по необережності зробив постріл з гармати бойової десантної машини БМД-4, в результаті чого снаряд з полігону влучив у дах одного з торгових центрів. Місцеві Тлеграм-канали повідомили, що "болванка боєприпасу пробила дах будівлі" і опинилася на другому поверсі в магазині "Дитячий світ". Через обстріл з торгового центру евакуювали сотні відвідувачів.

Відомий російський Телеграм-канал Baza написав, що було здійснено два постріли, при цьому болванку другого снаряда не знайшли.

Нагадаємо: Раніше начальник зв'язку 2-го мотострілецького батальйону армії РФ в окупованому Сімферополі Андрій Козлов розповів, що на російських військовослужбовців чинять тиск і погрожують їм.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіязброя
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