Попали в ТРЦ: в России военные случайно выстрелили из пушки

Военнослужащий российской армии 24 декабря случайно выстрелил из 30-мм пушки во время обслуживания техники и вооружения в парке боевых машин. Один из снарядов попал в псковский торговый центр Fjord Plaza.

Источник: РБК

Детали: В командовании Псковского гарнизона объяснили, что инцидент со случайным выстрелом из пушки в одной из псковских военных частей произошел "при обслуживании техники и вооружения" в парке боевых машин. Там добавили, что вместе с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дословно: "Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки".

Напомним: Ранее начальник связи 2-го мотострелкового батальона армии РФ в оккупированном Симферополе Андрей Козлов рассказал, что на российских военнослужащих оказывают давление и угрожают им.