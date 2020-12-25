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Попали в ТРЦ: в России военные случайно выстрелили из пушки

Пятница, 25 декабря 2020, 23:58

Военнослужащий российской армии 24 декабря случайно выстрелил из 30-мм пушки во время обслуживания техники и вооружения в парке боевых машин. Один из снарядов попал в псковский торговый центр Fjord Plaza.

Источник: РБК

Детали: В командовании Псковского гарнизона объяснили, что инцидент со случайным выстрелом из пушки в одной из псковских военных частей произошел "при обслуживании техники и вооружения" в парке боевых машин. Там добавили, что вместе с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дословно: "Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки".

Напомним: Ранее начальник связи 2-го мотострелкового батальона армии РФ в оккупированном Симферополе Андрей Козлов рассказал, что на российских военнослужащих оказывают давление и угрожают им.

Темы: Росcияоружие


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