Попали в ТРЦ: в России военные случайно выстрелили из пушки

Военнослужащий российской армии 24 декабря случайно выстрелил из 30-мм пушки во время обслуживания техники и вооружения в парке боевых машин. Один из снарядов попал в псковский торговый центр Fjord Plaza.

Источник: РБК

Детали: В командовании Псковского гарнизона объяснили, что инцидент со случайным выстрелом из пушки в одной из псковских военных частей произошел "при обслуживании техники и вооружения" в парке боевых машин. Там добавили, что вместе с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Дословно: "Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки".

Дополнено: по данным российских телевизионщиков, 24 декабря ефрейтор армии РФ по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, в результате снаряд с полигона попал в крышу одного из торговых центров. Местные Тлеграм-каналы сообщили, что "болванка боеприпаса пробила крышу здания" и оказалась на втором этаже в магазине "Детский мир". Из-за обстрела из торгового центра эвакуировали сотни посетителей.

Известный российский Телеграм Baza написал, что было произведено два выстрела, при этом болванку второго снаряда не нашли.

Напомним: Ранее начальник связи 2-го мотострелкового батальона армии РФ в оккупированном Симферополе Андрей Козлов рассказал, что на российских военнослужащих оказывают давление и угрожают им.