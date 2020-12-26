Політв’язень Шумков розповів про катування у російській в’язниці

Політв’язень Кремля Олександр Шумков, який напередодні повернувся до України, розповів, що російські силовики катували його під час перебування у в’язниці.

Джерело: BBC News Україна

Пряма мова: "Коли отямився на території РФ, то у ФСБ пройшов через різне – били електричним струмом, надягали протигаз. Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їхній улюблений метод катувати політичних чи військових в'язнів. Багато тих, хто відбуває строк у "централах"по 205-й чи 208-й статтях (теракт або організація незаконного збройного формування – УП) проходили через цю процедуру".

Деталі: Після "засудження" Шумкова відправили до колонії міста Торжок Тверської області. Там, за його словами, адміністрація також використовувала різні методи принижень. У цьому закладі політв’язня також били, згадуючи про те, що був на Майдані та воював на Донбасі.

Окрім того, стверджує Шумков, періодично його відправляли у "карцер" через відмову працювати на "благоустрій" колонії.

Водночас, відзначає політв’язень, наразі особливих скарг на здоров’я в нього немає.

Конкретних планів на майбутнє Шумков ще не має, проте планує займатись громадською діяльністю. Відзначив політв’язень і роботу дипломатичних служб України. "Консульство робило свою роботу і я це навіть в ізоляції відчував. Але треба розуміти, що робили вони це завдяки увазі ЗМІ, громадськості та омбудсмана"– сказав він.

Шумков також пообіцяв розповісти свою версію того, як він потрапив на територію Росії.

Що передувало: Політв'язень Кремля Олександр Шумков увечері 24 грудня перетнув український кордон.

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