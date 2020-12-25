Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в российской тюрьме

Политзаключенный Кремля Александр Шумков, который накануне вернулся в Украину, рассказал, что российские силовики пытали его во время пребывания в тюрьме.

Источник: BBC News Украина

Прямая речь: "Когда очнулся на территории РФ, то в ФСБ прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз. Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из тех, кто отбывает срок в "централах" по 205-й или 208-й статьях (теракт или организация незаконного вооруженного формирования – УП) проходили через эту процедуру".

Детали: После "осуждения" Шумкова отправили в колонию города Торжок Тверской области. Там, по его словам, администрация также использовала различные методы унижений. В этом заведении политзаключенного также били, вспоминая о том, что он был на Майдане и воевал на Донбассе.

Кроме того, утверждает Шумков, периодически его отправляли в "карцер" из-за отказа работать на "благоустройство" колонии.

В то же время, отмечает политзаключенный, пока особых жалоб на здоровье у него нет.

Конкретных планов на будущее Шумков еще не имеет, однако планирует заниматься общественной деятельностью. Отметил политзаключенный и работу дипломатических служб Украины. "Консульство делало свою работу и я это даже в изоляции чувствовал. Но надо понимать, что делали они это благодаря вниманию СМИ, общественности и омбудсмена", – сказал он.

Шумков также пообещал рассказать свою версию того, как он попал на территорию России.

Что предшествовало: Политзаключенный Кремля Александр Шумков вечером 24 декабря пересек украинскую границу.

Напомним: