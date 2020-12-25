Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в российской тюрьме

Пятница, 25 декабря 2020, 23:30
Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в российской тюрьме

Политзаключенный Кремля Александр Шумков, который накануне вернулся в Украину, рассказал, что российские силовики пытали его во время пребывания в тюрьме.

Источник: BBC News Украина

Прямая речь: "Когда очнулся на территории РФ, то в ФСБ прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз. Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из тех, кто отбывает срок в "централах" по 205-й или 208-й статьях (теракт или организация незаконного вооруженного формирования – УП) проходили через эту процедуру".

Детали: После "осуждения" Шумкова отправили в колонию города Торжок Тверской области. Там, по его словам, администрация также использовала различные методы унижений. В этом заведении политзаключенного также били, вспоминая о том, что он был на Майдане и воевал на Донбассе.

Кроме того, утверждает Шумков, периодически его отправляли в "карцер" из-за отказа работать на "благоустройство" колонии.

В то же время, отмечает политзаключенный, пока особых жалоб на здоровье у него нет.

Конкретных планов на будущее Шумков еще не имеет, однако планирует заниматься общественной деятельностью. Отметил политзаключенный и работу дипломатических служб Украины. "Консульство делало свою работу и я это даже в изоляции чувствовал. Но надо понимать, что делали они это благодаря вниманию СМИ, общественности и омбудсмена", – сказал он.

Шумков также пообещал рассказать свою версию того, как он попал на территорию России.

Что предшествовало: Политзаключенный Кремля Александр Шумков вечером 24 декабря пересек украинскую границу.

Напомним:

  • 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ объявили приговор херсонцу, украинскому военнослужащему Александру Шумкову– его приговорили к 4 годам общего режима.
  • В российском СИЗО его держали с августа 2017 года за участие в "экстремистских организациях" (в "Правом секторе") на территории Украины.
  • Родные Александра собирались обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд.
  • В зале суда Александр Шумков заявил, что ничего просить не будет. В СИЗО Шумков объявлял голодовку.
  • Позднее стало известно, что Шумкова отправили для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение управления федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: