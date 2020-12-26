Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в российской тюрьме

Суббота, 26 декабря 2020, 00:30

Политзаключенный Кремля Александр Шумков, который накануне вернулся в Украину, рассказал, что российские силовики пытали его во время пребывания в тюрьме.

Источник: BBC News Украина

Прямая речь: "Когда очнулся на территории РФ, то в ФСБ прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз. Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из тех, кто отбывает срок в "централах" по 205-й или 208-й статьях (теракт или организация незаконного вооруженного формирования – УП) проходили через эту процедуру".

Детали: После "осуждения" Шумкова отправили в колонию города Торжок Тверской области. Там, по его словам, администрация также использовала различные методы унижений. В этом заведении политзаключенного также били, вспоминая о том, что он был на Майдане и воевал на Донбассе.

Кроме того, утверждает Шумков, периодически его отправляли в "карцер" из-за отказа работать на "благоустройство" колонии.

В то же время, отмечает политзаключенный, пока особых жалоб на здоровье у него нет.

Конкретных планов на будущее Шумков еще не имеет, однако планирует заниматься общественной деятельностью. Отметил политзаключенный и работу дипломатических служб Украины. "Консульство делало свою работу и я это даже в изоляции чувствовал. Но надо понимать, что делали они это благодаря вниманию СМИ, общественности и омбудсмена", – сказал он.

Шумков также пообещал рассказать свою версию того, как он попал на территорию России.

Что предшествовало: Политзаключенный Кремля Александр Шумков вечером 24 декабря пересек украинскую границу.

Напомним:

  • 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ объявили приговор херсонцу, украинскому военнослужащему Александру Шумкову– его приговорили к 4 годам общего режима.
  • В российском СИЗО его держали с августа 2017 года за участие в "экстремистских организациях" (в "Правом секторе") на территории Украины.
  • Родные Александра собирались обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд.
  • В зале суда Александр Шумков заявил, что ничего просить не будет. В СИЗО Шумков объявлял голодовку.
  • Позднее стало известно, что Шумкова отправили для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение управления федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Киев отреагировал на заявления Лукашенко об "оружии из Украины"

Дело Татарова: НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой

Российских военных, которые служат в Крыму, запугивают - росСМИ

Дело Татарова: ВС считает, что изменение подследственности не подлежит обжалованию

Лукашенко заявил о ввозе в Беларусь "тонн оружия" из Украины

Украина хочет получить вакцину от COVID-19 вне очереди – Радуцкий

Все новости...
Последние новости
00:30
Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в российской тюрьме
23:58
Попали в ТРЦ: в России военные случайно выстрелили из пушки
23:29
Киев отреагировал на заявления Лукашенко об "оружии из Украины"
22:57
Турция изменила правила для туристов
22:12
фото, видеоВооруженные формирования РФ обстреляли село на Донбассе
21:36
Дело Татарова: НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой
21:31
Тысячи водителей, застрявших в Британии, проводят Рождество в грузовиках
21:14
Российских военных, которые служат в Крыму, запугивают - росСМИ
20:41
Зеленский подписал закон о госбюджете-2021
20:38
"В это Рождество многим нужны просто объятия": Елизавета ІІ обратилась к нации
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!