Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в российской тюрьме
Политзаключенный Кремля Александр Шумков, который накануне вернулся в Украину, рассказал, что российские силовики пытали его во время пребывания в тюрьме.
Источник: BBC News Украина
Прямая речь: "Когда очнулся на территории РФ, то в ФСБ прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз. Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из тех, кто отбывает срок в "централах" по 205-й или 208-й статьях (теракт или организация незаконного вооруженного формирования – УП) проходили через эту процедуру".
Детали: После "осуждения" Шумкова отправили в колонию города Торжок Тверской области. Там, по его словам, администрация также использовала различные методы унижений. В этом заведении политзаключенного также били, вспоминая о том, что он был на Майдане и воевал на Донбассе.
Кроме того, утверждает Шумков, периодически его отправляли в "карцер" из-за отказа работать на "благоустройство" колонии.
В то же время, отмечает политзаключенный, пока особых жалоб на здоровье у него нет.
Конкретных планов на будущее Шумков еще не имеет, однако планирует заниматься общественной деятельностью. Отметил политзаключенный и работу дипломатических служб Украины. "Консульство делало свою работу и я это даже в изоляции чувствовал. Но надо понимать, что делали они это благодаря вниманию СМИ, общественности и омбудсмена", – сказал он.
Шумков также пообещал рассказать свою версию того, как он попал на территорию России.
Что предшествовало: Политзаключенный Кремля Александр Шумков вечером 24 декабря пересек украинскую границу.
Напомним:
- 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ объявили приговор херсонцу, украинскому военнослужащему Александру Шумкову– его приговорили к 4 годам общего режима.
- В российском СИЗО его держали с августа 2017 года за участие в "экстремистских организациях" (в "Правом секторе") на территории Украины.
- Родные Александра собирались обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд.
- В зале суда Александр Шумков заявил, что ничего просить не будет. В СИЗО Шумков объявлял голодовку.
- Позднее стало известно, что Шумкова отправили для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение управления федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области.