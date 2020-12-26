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США запроваджують нові вимоги до пасажирів авіарейсів із Британії

Субота, 26 грудня 2020, 01:48

Із 28 грудня всі пасажири авіарейсів із Британії до США повинні будуть надати негативний результат тесту на коронавірус. Відповідне рішення – реакція на новий мутований штам коронавірусу, який виявили у Сполученому Королівстві. 

Джерело: "Голос Америки

Деталі: Нове обмеження запровадили Центри США із контролю над захворюваннями (CDC). 

Тест має бути зроблений не пізніше ніж 72 години до перельоту. 

"Віруси постійно мутують і попередній аналіз в Британії свідчить, що цей новий коронавірус може передаватись на 70% швидше, ніж більш ранні різновиди", –  повідомили в CDC.

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Передісторія: 

  • 20 грудня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.
  • З новим штамом пов’язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.
  • У зв’язку із цим, у Великобританії вводять четвертий – найвищий – рівень карантину, щоб стримати поширення мутованого штаму коронавірусу.
  • Низка країн Європи оголосили про тимчасову заборону рейсів з Британії.

Теми: СШАкоронавірусавіа


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