США запроваджують нові вимоги до пасажирів авіарейсів із Британії

Із 28 грудня всі пасажири авіарейсів із Британії до США повинні будуть надати негативний результат тесту на коронавірус. Відповідне рішення – реакція на новий мутований штам коронавірусу, який виявили у Сполученому Королівстві.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Нове обмеження запровадили Центри США із контролю над захворюваннями (CDC).

Тест має бути зроблений не пізніше ніж 72 години до перельоту.

"Віруси постійно мутують і попередній аналіз в Британії свідчить, що цей новий коронавірус може передаватись на 70% швидше, ніж більш ранні різновиди", – повідомили в CDC.

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