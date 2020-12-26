США вводят новые требования к пассажирам авиарейсов из Британии

С 28 декабря все пассажиры авиарейсов из Британии в США должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Соответствующее решение – реакция на новый мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили в Соединенном Королевстве.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Новое ограничение ввели Центры США по контролю над заболеваниями (CDC).

Тест должен быть сделан не позднее 72 часов до перелета.

"Вирусы постоянно мутируют и предварительный анализ в Британии свидетельствует, что этот новый коронавирус может передаваться на 70% быстрее, чем более ранние разновидности", – сообщили в CDC.

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