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США вводят новые требования к пассажирам авиарейсов из Британии

Суббота, 26 декабря 2020, 00:48
США вводят новые требования к пассажирам авиарейсов из Британии

С 28 декабря все пассажиры авиарейсов из Британии в США должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Соответствующее решение – реакция на новый мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили в Соединенном Королевстве.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Новое ограничение ввели Центры США по контролю над заболеваниями (CDC).

Тест должен быть сделан не позднее 72 часов до перелета.

"Вирусы постоянно мутируют и предварительный анализ в Британии свидетельствует, что этот новый коронавирус может передаваться на 70% быстрее, чем более ранние разновидности", – сообщили в CDC.

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Предыстория

  • 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказе от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
  • С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.
  • В связи с этим, в Великобритании вводят четвертый – самый высокий – уровень карантина, чтобы сдержать распространение мутировавшего штамма коронавируса.
  • Ряд стран Европы объявили о временном запрете рейсов из Британии.

Темы: СШАкоронавирусавиа
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