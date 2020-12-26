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"Квартал" висміяв протести SaveФОП після того, як ті навідались на їх концерт

Субота, 26 грудня 2020, 03:31
Квартал висміяв протести SaveФОП після того, як ті навідались на їх концерт

Студія "Квартал 95" висміяла протестувальників руху SaveФОП, які кілька днів тому прийшли до палацу "Україна", де відбувався концерт "Вечірнього кварталу". Тоді вхід до палацу охороняла значна кількість силовиків. 

Джерело: шоу "Чисто News" виробництва студії "Квартал 95"

Пряма мова ведучого Степана Казаніна: "22 грудня під час знімання новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею палацу "Україна" протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами". 

Деталі: Водночас колега Казаніна, Ірина Сопонару тонко натякнула, що учасники акції протестують за гроші. 

"Пікети ФОПів тривають вже декілька днів, і деякі з них уже заробили на мітингах більше, ніж їм пообіцяв Зеленський (8 тисяч допомоги ФОПам – УП)", – сказала ведуча. 

Окрім того, додав Казанін, це перший випадок, коли на концерті "Кварталу" було менше людей, ніж надворі, зважаючи на карантинні заходи. 

Що передувало: 22 грудня у Києві протестувальники SaveФОП прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувався концерт "95 Кварталу".

На оприлюднених фото та відео видно, як сотні, а можливо й тисячі, правоохоронців стоять біля Палацу – відомо, що вони були там до приходу ФОПів-мітингувальників.

Нагадаємо:

  • Із середини грудня в Києві тривають акції протесту руху "SaveФОП". 
  • Зокрема, 15 грудня "SaveФОП" вже виходили на акцію протесту на Майдан Незалежності. Вони намагалися встановити намети. Між ними та поліцією виникли сутички, постраждали близько 40 правоохоронців.
  • Серед вимог протестувальників є скасування карантинних обмежень, які заплановані на січень.

Українська правда

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Теми: Квартал мітинги
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