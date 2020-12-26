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"Квартал" висміяв протести SaveФОП після того, як ті навідались на їх концерт

Субота, 26 грудня 2020, 04:31

Студія "Квартал 95" висміяла протестувальників руху SaveФОП, які кілька днів тому прийшли до палацу "Україна", де відбувався концерт "Вечірнього кварталу". Тоді вхід до палацу охороняла значна кількість силовиків. 

Джерело: шоу "Чисто News" виробництва студії "Квартал 95"

Пряма мова ведучого Степана Казаніна: "22 грудня під час знімання новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею палацу "Україна" протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами". 

Деталі: Водночас колега Казаніна, Ірина Сопонару тонко натякнула, що учасники акції протестують за гроші. 

"Пікети ФОПів тривають вже декілька днів, і деякі з них уже заробили на мітингах більше, ніж їм пообіцяв Зеленський (8 тисяч допомоги ФОПам – УП)", – сказала ведуча. 

Окрім того, додав Казанін, це перший випадок, коли на концерті "Кварталу" було менше людей, ніж надворі, зважаючи на карантинні заходи. 

Що передувало: 22 грудня у Києві протестувальники SaveФОП прийшли до Національного палацу мистецтв "Україна", де відбувався концерт "95 Кварталу".

На оприлюднених фото та відео видно, як сотні, а можливо й тисячі, правоохоронців стоять біля Палацу – відомо, що вони були там до приходу ФОПів-мітингувальників.

Нагадаємо:

  • Із середини грудня в Києві тривають акції протесту руху "SaveФОП". 
  • Зокрема, 15 грудня "SaveФОП" вже виходили на акцію протесту на Майдан Незалежності. Вони намагалися встановити намети. Між ними та поліцією виникли сутички, постраждали близько 40 правоохоронців.
  • Серед вимог протестувальників є скасування карантинних обмежень, які заплановані на січень.

Українська правда
Теми: Квартал мітинги


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