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"Квартал" высмеял протесты SaveФОП после того, как те посетили на их концерт

Суббота, 26 декабря 2020, 03:31
Квартал высмеял протесты SaveФОП после того, как те посетили на их концерт

Студия "Квартал 95" высмеяла протестующих учаснико движения SaveФОП, которые несколько дней назад пришли к дворцу "Украина", где проходил концерт "Вечернего квартала". Тогда вход во дворец охраняло значительное количество силовиков.

Источник: шоу "Чисто News" производства студии "Квартал 95"

Прямая речь ведущего Степана Казанина: "22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и вне его стен".

Детали: В то же время коллега Казанина, Ирина Сопонару тонко намекнула, что участники акции протестуют за деньги.

"Пикеты ФЛП продолжаются уже несколько дней, и некоторые из них уже заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский (8 тысяч грн помощи для ФЛП – УП)", – сказала ведущая.

Кроме того, добавил Казанин, это первый случай, когда на концерте "Квартала" было меньше людей, чем на улице, несмотря на карантинные мероприятия.

Что предшествовало: 22 декабря В Киеве протестующие "SaveФОП" пришли в Национальный дворец искусств "Украина", где был концерт "95 Квартала".

На обнародованных фото и видео видно, как сотни, а возможно и тысячи, правоохранителей стоят возле дворца – известно, что они были там до прихода ФЛП митингующих.

Напомним:

  • С середины декабря в Киеве продолжаются акции протеста движения "SaveФОП".
  • В частности, 15 декабря "SaveФОП" уже выходили на акцию протеста на Майдан Независимости. Они пытались установить палатки. Между ними и полицией произошли столкновения, пострадали около 40 правоохранителей.
  • Среди требований протестующих является отмена карантинных ограничений, которые запланированы на январь.

Украинская правда

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Темы: Квартал митинги
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