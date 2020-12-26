Пандемія: світ перетнув межу у 80 млн випадків захворювання

За минулу добу у світі підтвердили понад 472 тисячі випадків захворювання на коронавірус, таким чином за час пандемії COVID-19 виявили у 80,2 мільйона осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, майже 100 тисяч нових хворих за минулу добу зафіксували у США.

Велика Британія та Росія підтвердили коронавірус у 32 та 29 тисяч осіб відповідно.

Більше 20 тисяч випадків захворювання знайшли у Бразилії, Індії та Франції. Недалеко від Франції відійшла і Італія. Там виявили 19 тисяч нових інфікувань.

За вказаний період від ускладнень коронавірусу 8374 хворих. Найбільше, традиційно, летальних випадків за добу констатували у США – 1197 смертей.

Значна кількість хворих також померла у Мексиці – 861 людина. Більше 500 жертв за минулу добу зареєстрували у Росії та Великій Британії.

Україна як за кількістю нових хворих, так і за числом жертв, опинилась на 14 позиції серед інших країн світу.

Наразі змогли побороти коронавірус майже 56,5 мільйони хворих. Водночас пандемія забрала життя 1 мільйона 757 тисяч осіб. Лікуються від COVID-19 на даний момент майже 22 мільйони осіб.

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