Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемия: мир пересек отметку в 80 млн случаев заболевания

Суббота, 26 декабря 2020, 05:10
Пандемия: мир пересек отметку в 80 млн случаев заболевания

За минувшие сутки в мире подтвердили более 472 тысяч случаев заболевания коронавируса, таким образом за время пандемии COVID-19 обнаружили у 80,2 миллиона человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, почти 100 тысяч новых больных за минувшие сутки зафиксировали в США.

Великобритания и Россия подтвердили коронавирус в 32 и 29 тысяч человек соответственно.

Более 20 тысяч случаев заболевания нашли в Бразилии, Индии и Франции. Недалеко от Франции отошла и Италия. Там обнаружили 19 тысяч новых заражений.

За указанный период от осложнений коронавируса 8374 больных. Больше всего, традиционно, летальных случаев за сутки констатировали в США – 1197 смертей.

Значительное количество больных также умерло в Мексике – 861 человек. Более 500 жертв за минувшие сутки зарегистрировали в России и Великобритании.

Украина как по количеству новых больных, так и по числу жертв, оказалась на 14 позиции среди других стран мира.

 

Смогли побороть коронавирус почти 56,5 миллиона больных. В то же время пандемия унесла жизни 1 миллиона 757 тысяч человек. Лечатся от COVID-19 на данный момент почти 22 миллиона человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире – динамика пандемии в инфографике УП

В Украине утвердили план вакцинации населения против COVID-19

Новый "британский" вариант коронавируса более заразен для детей – исследование

Напомним: 

  • В Украине за минувшие сутки, 24 декабря, было зафиксировано 11 035 новых случаев COVID-19, 186 летальных случаев и 15 337 выздоровлений.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: