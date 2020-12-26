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Пандемия: мир пересек отметку в 80 млн случаев заболевания

Суббота, 26 декабря 2020, 06:10

За минувшие сутки в мире подтвердили более 472 тысяч случаев заболевания коронавируса, таким образом за время пандемии COVID-19 обнаружили у 80,2 миллиона человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, почти 100 тысяч новых больных за минувшие сутки зафиксировали в США.

Великобритания и Россия подтвердили коронавирус в 32 и 29 тысяч человек соответственно.

Более 20 тысяч случаев заболевания нашли в Бразилии, Индии и Франции. Недалеко от Франции отошла и Италия. Там обнаружили 19 тысяч новых заражений.

За указанный период от осложнений коронавируса 8374 больных. Больше всего, традиционно, летальных случаев за сутки констатировали в США – 1197 смертей.

Значительное количество больных также умерло в Мексике – 861 человек. Более 500 жертв за минувшие сутки зарегистрировали в России и Великобритании.

Украина как по количеству новых больных, так и по числу жертв, оказалась на 14 позиции среди других стран мира.

 

Смогли побороть коронавирус почти 56,5 миллиона больных. В то же время пандемия унесла жизни 1 миллиона 757 тысяч человек. Лечатся от COVID-19 на данный момент почти 22 миллиона человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 

  • В Украине за минувшие сутки, 24 декабря, было зафиксировано 11 035 новых случаев COVID-19, 186 летальных случаев и 15 337 выздоровлений.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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