Ще дві країни зафіксували випадки "британського" штаму коронавірусу
В Японії виявили п’ять випадків так званого "британського" штаму коронавірусу. Також один випадок вже підтвердили у Франції.
Джерело: The Guardian
Деталі: Усі п’ять хворих нещодавно прибули до Японії із Великої Британії. Як повідомляють японські ЗМІ, всі вони перебувають на карантині, а влада працює над відслідковуванням їх контактів та можливих шляхів інфікування.
Франція підтвердила мутований коронавірус у мешканця міста Тур. Останній також кілька днів тому повернувся із Лондона. У міністерстві охорони здоров’я Франції вже заявили, що хворий не має симптомів та перебуває на ізоляції. Відповідні фахівці вже перевіряють контакти хворого.
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Передісторія:
- 20 грудня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.
- З новим штамом пов’язують стрімке зростання кількості заражень, що спостерігається в Англії останні 2 тижні.
- У зв’язку із цим, у Великобританії вводять четвертий – найвищий – рівень карантину, щоб стримати поширення мутованого штаму коронавірусу.
- Низка країн Європи оголосили про тимчасову заборону рейсів з Британії.