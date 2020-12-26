Ще дві країни зафіксували випадки "британського" штаму коронавірусу

В Японії виявили п’ять випадків так званого "британського" штаму коронавірусу. Також один випадок вже підтвердили у Франції.

Джерело: The Guardian

Деталі: Усі п’ять хворих нещодавно прибули до Японії із Великої Британії. Як повідомляють японські ЗМІ, всі вони перебувають на карантині, а влада працює над відслідковуванням їх контактів та можливих шляхів інфікування.

Франція підтвердила мутований коронавірус у мешканця міста Тур. Останній також кілька днів тому повернувся із Лондона. У міністерстві охорони здоров’я Франції вже заявили, що хворий не має симптомів та перебуває на ізоляції. Відповідні фахівці вже перевіряють контакти хворого.

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