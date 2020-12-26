Еще две страны зафиксировали случаи "британского" штамма коронавируса
В Японии обнаружили пять случаев так называемого "британского" штамма коронавируса. Также один случай уже подтвердили во Франции.
Источник: The Guardian
Детали: Все пять больных недавно прибыли в Японию из Великобритании. Как сообщают японские СМИ, все они находятся на карантине, а власть работает над отслеживанием их контактов и возможных путей инфицирования.
Франция подтвердила мутировавший коронавирус у жителя города Тур. Последний также несколько дней назад вернулся из Лондона. В министерстве здравоохранения Франции уже заявили, что больной не имеет симптомов и находится на изоляции. Соответствующие специалисты уже проверяют контакты больного.
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Предыстория:
- 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказе от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
- С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, который наблюдается в Англии за последние 2 недели.
- В связи с этим, в Великобритании вводят четвертый – самый высокий – уровень карантина, чтобы сдержать распространение мутировавшего штамма коронавируса.
- Ряд стран Европы объявили о временном запрете рейсов из Британии.