Еще две страны зафиксировали случаи "британского" штамма коронавируса

В Японии обнаружили пять случаев так называемого "британского" штамма коронавируса. Также один случай уже подтвердили во Франции.

Источник: The Guardian

Детали: Все пять больных недавно прибыли в Японию из Великобритании. Как сообщают японские СМИ, все они находятся на карантине, а власть работает над отслеживанием их контактов и возможных путей инфицирования.

Франция подтвердила мутировавший коронавирус у жителя города Тур. Последний также несколько дней назад вернулся из Лондона. В министерстве здравоохранения Франции уже заявили, что больной не имеет симптомов и находится на изоляции. Соответствующие специалисты уже проверяют контакты больного.

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