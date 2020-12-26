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Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного – ООС

Субота, 26 грудня 2020, 07:40

25 грудня російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Усі порушення зафіксовано біля Водяного. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, всі порушення було відмічено неподалік Водяного, що на Приазов'ї. Тут ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Ворог вкотре обстріляв приватний сектор Водяного з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя.  Минулося без жертв та постраждалих.

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", – запевнили у штабі. 

Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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