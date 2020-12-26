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Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ возле Водяного – ООС

Суббота, 26 декабря 2020, 07:40

25 декабря российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Все нарушения зафиксированы у Водяного.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, все нарушения были отмечены неподалеку Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Враг в который раз обстрелял частный сектор Водяного из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. Обошлось без жертв и пострадавших.

"На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – заверили в штабе.

С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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