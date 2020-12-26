Подаровану Лаврову ікону тепер треба повернути Україні – посольство в Боснії
Посольство України в Боснії і Герцеговині закликає повернути Україні ікону, що була подарована главі російського МЗС Сергію Лаврову в Боснії і згодом, за запевненням представників РФ, повернута цій країні.
Джерело: посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич у коментарі УП
Деталі: Посольство України в Боснії і Герцеговині наполягає на невідкладному наданні інформації офіційним Сараєво, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона, яка була подарована Лаврову.
Кирилич зазначив, що під час останньої зустрічі у місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.
Дослівно: "Відсутність відповіді або зволікання з нею дають підстави вважати незаконним переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини. Це питання є принциповим, і відповідь на нього має бути швидкою й однозначною. Не медійною, а офіційною.
А якщо зроблено вже перший крок – повернуто ікону до Сараєво (ця інформація офіційно не підтверджена), то треба зробити другий – повернути її Україні".
Передісторія:
- Глава Республіки Сербської та член президіуму Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову древню ікону під час візиту російського міністра 14 грудня.
- Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.
- Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.
- 23 грудня російське міністерство закордонних справ повідомило, що передало ікону в посольство Боснії і Герцеговини.
- 25 грудня посол Боснії в Росії Желько Самарджія заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.
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