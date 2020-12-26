Подаренную Лаврову икону теперь надо вернуть Украине – посольство в Боснии

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине призывает вернуть Украине икону, которая была подарена главе российского МИД Сергею Лаврову в Боснии и впоследствии, по заверениям представителей РФ, возвращена этой стране.

Источник: посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич в комментарии УП

Детали: Посольство Украины в Боснии и Герцеговине настаивает на безотлагательном предоставлении информации официальным Сараево, каким образом попала на территорию этой страны украинская икона, которая была подарена Лаврову.

Кирилич отметил, что во время последней встречи в местном МИД 24 декабря боснийско-герцеговинская сторона не предоставила ответа на этот вопрос.

Дословно: "Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным.

А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине".

Предыстория:

Глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову древнюю икону во время визита российского министра 14 декабря.

С ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины попросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

23 декабря МИД РФ сообщило, что передало икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

25 декабря посол Боснии в России Желько Самарджия заявил, что лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

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