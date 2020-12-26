Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подаренную Лаврову икону теперь надо вернуть Украине – посольство в Боснии

Суббота, 26 декабря 2020, 08:33
Подаренную Лаврову икону теперь надо вернуть Украине – посольство в Боснии

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине призывает вернуть Украине икону, которая была подарена главе российского МИД Сергею Лаврову в Боснии и впоследствии, по заверениям представителей РФ, возвращена этой стране.

Источник: посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич в комментарии УП

Детали: Посольство Украины в Боснии и Герцеговине настаивает на безотлагательном предоставлении информации официальным Сараево, каким образом попала на территорию этой страны украинская икона, которая была подарена Лаврову.

Кирилич отметил, что во время последней встречи в местном МИД 24 декабря боснийско-герцеговинская сторона не предоставила ответа на этот вопрос.

Дословно: "Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным.

А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине".

Предыстория:

  • Глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову древнюю икону во время визита российского министра 14 декабря.
  • С ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского народного комитета культуры 1920 года.
  • Посольство Украины попросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.
  • 23 декабря МИД РФ сообщило, что передало икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. 
  • 25 декабря посол Боснии в России Желько Самарджия заявил, что лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Читайте также: Кража для Лаврова: как икона из оккупированного Луганская подрывает влияние России на Балканах

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БоснияЛавровРосcияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Босния
Россия пригрозила Боснии из-за членства в НАТО
В Боснии утвердили новое правительство с первой женщиной-премьером
Босния выразила протест Черногории из-за присутствия министров на празднике, где наградили Путина
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: