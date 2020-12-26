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Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА

Суббота, 26 декабря 2020, 10:34
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Сообщается, что соответствующий указ был подписан 24 декабря.

Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области.

Справка: Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Что предшествовало: 16 декабря Кабинет министров согласовал кандидатуру Андрея Бойчука на должность председателя Ивано-Франковской ОГА, а также Александра Старуха на должность председателя Запорожской ОГА.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьЗеленский


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