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Розбещення дітей в Ізмаїлі: директору дитбудинку призначили заставу і повезли до лікарні

Субота, 26 грудня 2020, 13:21
Розбещення дітей в Ізмаїлі: директору дитбудинку призначили заставу і повезли до лікарні
Віктор Проценко, hromadske

Ізмаїльський міськрайонний суд обрав запобіжний захід директору будинку дитини на Одещині Віктору Проценку, підозрюваному в сексуальному насильстві та розбещенні малолітніх, у вигляді арешту з альтернативою застави 168 тисяч гривень.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, "Думська"

Деталі: Крім того, на засіданні 24 грудня судом задоволено клопотання прокурорів про відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Одеській області та Ізмаїльського відділу поліції за ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України. За цей злочин законом передбачено до 10 років ув’язнення.

Разом з тим, як повідомляє одеське видання "Думська", після засідання суду Проценка повезли до лікарні, бо йому стало погано.

 
фото "Думської"

Засідання в Ізмаїльському міськрайонному суді за наполяганням адвокатів проходило в закритому режимі, і пресу туди не пустили. Після винесення рішення слідчий суддя Асен Адамов розповів, що Проценку в залі стало погано. Він поскаржився на біль за грудиною і заявив, що кілька днів тому переніс операцію на серці. Була викликана бригада швидкої допомоги, яка надала пацієнтові необхідну допомогу і відвезла його до лікарні в супроводі співробітників поліції.

 

У медичному закладі Проценко перебуватиме під постійною охороною, а коли йому стане краще, його переведуть до СІЗО.

 

Суд відсторонив Проценка від займаної посади на 55 днів. До цього підозрюваний теж не працював: незабаром після скандалу головлікар сам написав заяву на ім'я керівництва з проханням відсторонити на час слідства від посади його і співробітників, що давали проти нього свідчення в поліції.

Що передувало: Поліція почала розслідувати ймовірне розбещення неповнолітніх у дитячому будинку в Ізмаїлі на початку вересня. Тоді до правоохоронців звернулася медсестра Олена Бирка, яка працює у закладі вже 20 років.

Віктор Проценко — єдиний та незмінний керівник вказаного будинку дитини з дня його заснування. Раніше він працював лікарем-педіатром в Ізмаїльській міській лікарні.

19 грудня прокуратура Одещини вручила підозру Проценку. Його звинувачують у сексуальному насильстві та розбещенні трьох дівчат віком 5-7 років.

Українська правда
Теми: Одеська областьдітискандалсудпрокуратура
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