Развращение детей в Измаиле: директору детдома назначили залог и повезли в больницу

Измаильский горрайонный суд избрал меру пресечения директору дома ребенка в Одесской области Виктору Проценко, подозреваемому в сексуальном насилии и развращении малолетних, в виде ареста с альтернативой залога 168 тысяч гривен.

Источник: Одесская областная прокуратура, "Думская"

Детали: Кроме того, на заседании 24 декабря судом удовлетворено ходатайство прокуроров об отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется группой следователей СУ ГУНП в Одесской области и Измаильского отдела полиции по ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 УК Украины. За это преступление законом предусмотрено до 10 лет заключения.

Вместе с тем, как сообщает одесское издание "Думская", с заседания суда Проценко повезли в больницу, поскольку ему стало плохо.

фото "Думской"

Заседание в Измаильском горрайонном суде по настоянию адвокатов проходило в закрытом режиме, и прессу туда не пустили. После принятия решения следственный судья Асен Адамов рассказал, что Проценко в зале стало плохо. Он пожаловался на боль за грудиной и заявил, что несколько дней назад перенес операцию на сердце. Была вызвана бригада скорой помощи, которая оказала пациенту необходимую помощь и отвезла его в больницу в сопровождении сотрудников полиции.

В медицинском учреждении Проценко будет находиться под постоянной охраной, а когда ему станет лучше, его переведут в СИЗО.

Суд отстранил Проценко от занимаемой должности на 55 дней. До этого подозреваемый тоже не работал: вскоре после разгоревшегося скандала главврач сам написал заявление на имя руководства с просьбой отстранить на время следствия от должности его и сотрудников, дававших против него показания в полиции.

Что предшествовало: Полиция начала расследовать возможное растление несовершеннолетних в детском доме в Измаиле в начале сентября. Тогда в полицию обратилась медсестра Елена Бирка, которая работает в заведении уже 20 лет.

Виктор Проценко - единственный и бессменный руководитель указанного дома ребенка со дня его основания. Ранее он работал врачом-педиатром в Измаильской городской больницы.

19 декабря прокуратура Одесской области вручила подозрение Проценко. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.