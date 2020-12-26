Голова фінансового комітету ВР хоче повного локдауну з зупинкою транспорту

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступає за повний локдаун із зупинкою транспорту і вважає правильним затверджений урядом жорсткий карантин з 8 по 24 січня.

Джерело: Гетманцев в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За його словами, немає іншого шляху стримування пандемії коронавірусу, ніж такі обмеження.

Пряма мова: "Взагалі моя точка зору – я прихильник повного локдауну з припиненням транспорту. Я послідовний прихильник цього рішення. Бо будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо.

Разом з тим, треба відзначити – рішення уряду про карантин "вихідного дня" дозволило нам на сьогодні спостерігати менші цифри заражених коронавірусом в Україні".

Що передувало: Уряд запровадив посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року. У цей період буде заборонено:

відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,

робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс),

робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставки

торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдв'яних ярмарків.

Громадський транспорт продовжить працювати. Аеропорти працюватимуть в звичному режимі. Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. Перукарні мають право працювати за попереднім записом.