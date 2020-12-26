Глава финансового комитета ВР хочет полного локдауна с остановкой транспорта

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев выступает за полный локдаун с остановкой транспорта и считает правильным утвержденный правительством жесткий карантин с 8 по 24 января.

Источник: Гетманцев в интервью Радио Свобода

Детали: По его словам, нет другого пути сдерживания пандемии коронавируса, чем такие ограничения.

Прямая речь: "Вообще моя точка зрения – я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем.

Вместе с тем, надо отметить – решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине".

Что предшествовало: Правительство ввело усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года. В этот период будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,

работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос),

работа ТРЦ (разрешена только торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией), развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров,

торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.

Общественный транспорт продолжит работать. Аэропорты будут работать в обычном режиме. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы. Парикмахерские имеют право работать по предварительной записи.