Мутований коронавірус: Японія на місяць закриває в'їзд для іноземців

Японія забороняє в'їзд з усіх іноземних держав із 28 грудня до кінця січня через ризик поширення мутованого штаму коронавірусу.

Джерело: Nikkei

Деталі: Про таке рішення уряд країни оголосив у суботу.

При цьому японським громадянам та іноземцям, які проживають у Японії, буде дозволено повернутися до країни.

Передісторія:

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.

Різні країни світу відмінили рейси з Британії через ризик розповсюдження нового штаму вірусу.

Новий штам коронавірусу виявили вже у ряді інших країн.

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