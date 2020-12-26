Мутований коронавірус: Японія на місяць закриває в'їзд для іноземців
Субота, 26 грудня 2020, 14:37
Японія забороняє в'їзд з усіх іноземних держав із 28 грудня до кінця січня через ризик поширення мутованого штаму коронавірусу.
Джерело: Nikkei
Деталі: Про таке рішення уряд країни оголосив у суботу.
При цьому японським громадянам та іноземцям, які проживають у Японії, буде дозволено повернутися до країни.
Передісторія:
- Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.
- Різні країни світу відмінили рейси з Британії через ризик розповсюдження нового штаму вірусу.
- Новий штам коронавірусу виявили вже у ряді інших країн.
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Українська правда