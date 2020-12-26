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Япония на месяц закрывает въезд для иностранцев

Суббота, 26 декабря 2020, 15:37

Япония запрещает въезд из всех иностранных государств с 28 декабря до конца января из-за риска распространения мутированного штамма коронавируса.

Источник: Nikkei

Детали: О таком решении правительство страны объявило в субботу.

При этом японским гражданам и иностранцам, проживающим в Японии, будет разрешено вернуться в страну.

Предыстория:

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.
  • Разные страны мира отменили рейсы из Британии из-за риска распространения нового штамма вируса.
  • Новый штамм коронавируса обнаружили уже в ряде других стран.

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Украинская правда
Темы: Япониякоронавирус


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