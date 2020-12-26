Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Окупанти здійснили обстріл поблизу прифронтового села на Донеччині

Субота, 26 грудня 2020, 18:24
Фото: Радіо Свобода

У суботу, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС у Facebook

Деталі: Так, надвечір неподалік населеного пункту Березове (Донецька область) російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Дослівно: "Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь".

Нагадаємо: У п'ятницю, 25 грудня, окупанти з мінометів обстріляли село Водяне у Донецькій області. Одна із мін влучила у подвір’я місцевих жителів.

Українська правда
Теми: війнаДонбасДонецька областьРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Загальна мобілізація при нападі РФ: в РНБО розкритикували ідею Зеленського

Мутований коронавірус: Японія на місяць закриває в'їзд для іноземців

На Полтавщині у вагоні поїзда сталася пожежа: 2 загиблих

Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС

Зеленський призначив очільника Івано-Франківщини

Прикордонники порахували "тонни зброї" на кордоні з Білоруссю

Усі новини...
війна
Загальна мобілізація при нападі РФ: в РНБО розкритикували ідею Зеленського
Збройні формування РФ обстріляли село на Донбасі
Москітний флот медійних проєктів: наш рецепт перемоги в інформаційній війні
Останні новини
19:06
фотоРосійській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну
18:34
Швеція повідомила про перший випадок мутованого коронавірусу в країні
18:24
Окупанти здійснили обстріл поблизу прифронтового села на Донеччині
17:51
Парламент Грузії проголосував за безальтернативність інтеграції в ЄС і НАТО
17:42
Стало відомо, скільки отримують рядові співробітники "Укрзалізниці"
17:29
документиПутін створює у Білорусі проросійську партію проти Лукашенка – The Insider
16:48
Судно, яке будує "Північний потік-2" повернулося в порт і припинило будівництво
16:40
Загальна мобілізація при нападі РФ: в РНБО розкритикували ідею Зеленського
16:23
Угорщина першою з країн ЄС розпочала вакцинацію від COVID-19
15:56
У Житомирі перекинулася цистерна з газом, евакуювали жителів двох будинків
Усі новини...