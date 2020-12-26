Окупанти здійснили обстріл поблизу прифронтового села на Донеччині

У суботу, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС у Facebook

Деталі: Так, надвечір неподалік населеного пункту Березове (Донецька область) російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Дослівно: "Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь".

Нагадаємо: У п'ятницю, 25 грудня, окупанти з мінометів обстріляли село Водяне у Донецькій області. Одна із мін влучила у подвір’я місцевих жителів.