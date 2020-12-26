Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти здійснили обстріл поблизу прифронтового села на Донеччині

Субота, 26 грудня 2020, 17:24
Окупанти здійснили обстріл поблизу прифронтового села на Донеччині
Фото: Радіо Свобода

У суботу, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС у Facebook

Деталі: Так, надвечір неподалік населеного пункту Березове (Донецька область) російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Дослівно: "Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь".

Нагадаємо: У п'ятницю, 25 грудня, окупанти з мінометів обстріляли село Водяне у Донецькій області. Одна із мін влучила у подвір’я місцевих жителів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасДонецька областьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
війна
"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: