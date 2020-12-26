Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты совершили обстрел вблизи прифронтового села на Донетчине

Суббота, 26 декабря 2020, 17:24
Оккупанты совершили обстрел вблизи прифронтового села на Донетчине
Фото: Радіо Свобода

В субботу, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС в Facebook

Детали: Так, вечером недалеко от населенного пункта Березово (Донецкая область) российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Дословно: "Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни для наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники подготовлены к вероятным коварным и провокационным действиям врага и в случае угрозы жизни или здоровью, готовы дать адекватный ответ".

Напомним: В пятницу, 25 декабря, оккупанты из миномета обстреляли село Водяное в Донецкой области. Одна из мин попала во двор местных жителей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассДонецкая областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
война
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Война не может затянуться на годы – Подоляк
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: