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Оккупанты совершили обстрел вблизи прифронтового села на Донетчине

Суббота, 26 декабря 2020, 18:24
Фото: Радіо Свобода

В субботу, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС в Facebook

Детали: Так, вечером недалеко от населенного пункта Березово (Донецкая область) российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Дословно: "Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни для наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники подготовлены к вероятным коварным и провокационным действиям врага и в случае угрозы жизни или здоровью, готовы дать адекватный ответ".

Напомним: В пятницу, 25 декабря, оккупанты из миномета обстреляли село Водяное в Донецкой области. Одна из мин попала во двор местных жителей.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассДонецкая областьРосcия


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