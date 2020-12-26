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В Австрії почав діяти третій в цьому році локдаун

Субота, 26 грудня 2020, 18:28
В Австрії почав діяти третій в цьому році локдаун

В Австрії у суботу, 26 грудня, в умовах пандемії COVID-19 почався вже третій локдаун після послаблення на Різдво.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На найближчі три тижні у країні знову закрили більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки, банки і велосипедні майстерні, а перукарні закриють.

Жителі зможуть залишати свої домівки цілодобово, але лише з поважних причин. Серед них, зокрема, заняття спортом або прогулянки. Також жителі країни мають істотно обмежити свої соціальні контакти.

Між тим решта магазинів та заклади культури відкриються вже 18 січня, та до них зможуть потрапити лише ті люди, які пройдуть тестування на коронавірус та отримають негативний результат. "Я вважаю, що тести в найближчі місяці будуть абсолютно нормальними явищами, як чищення зубів щодня", - заявив канцлер Австрії Себастіан Курц і додав, що очікує третьої хвилі заражень коронавірусом по всій Європі на початку 2021 року. На його думку, жителі країни частково "зможуть повернутися до нормального стану влітку".

При цьому на час локдауну у країні працюватимуть численні гірськолижні курорти. Утім, там зможуть відпочити лише місцеві жителі через суворі правила карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: локдаунАвстріякоронавірус
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